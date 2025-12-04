Овечкин увеличил рекорд НХЛ всех времен Овечкин забросил две шайбы и помог «Вашингтону» разгромить «Сан-Хосе»

Российский хоккеист и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче против «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась со счетом 7:1 в пользу столичной команды, сообщается на сайте NHL.

В составе победителей, помимо двух голов Овечкина, которые он забил на 9-й и 23-й минутах, отличились Сонни Милано на 11-й минуте, Райан Леонард (14-я и 42-я минуты), Брэндон Дюхейм на 18-й минуте и Дилан Строум на 40-й минуте. Единственную шайбу в ворота «Вашингтона» на 53-й минуте забросил игрок «Сан-Хосе» Павол Регенда.

Овечкин забросил 910-ю и 911-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом он упрочил лидерство в списке лучших снайперов в истории лиги.

Ранее после матча с «Лос-Анджелесом» капитан «Вашингтона» попросил партнеров остаться на льду, чтобы все игроки могли лично пожать руку словенскому нападающему «Лос-Анджелеса» Анже Копитару. Этот момент был посвящен последней игре команд в текущем регулярном чемпионате, по окончании которого Копитар планирует завершить выступления в лиге. Овечкин добавил, что желает своему коллеге всего самого хорошего.