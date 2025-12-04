Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 09:31

Овечкин увеличил рекорд НХЛ всех времен

Овечкин забросил две шайбы и помог «Вашингтону» разгромить «Сан-Хосе»

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Danny Murphy/Icon Sportswire/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Российский хоккеист и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче против «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась со счетом 7:1 в пользу столичной команды, сообщается на сайте NHL.

В составе победителей, помимо двух голов Овечкина, которые он забил на 9-й и 23-й минутах, отличились Сонни Милано на 11-й минуте, Райан Леонард (14-я и 42-я минуты), Брэндон Дюхейм на 18-й минуте и Дилан Строум на 40-й минуте. Единственную шайбу в ворота «Вашингтона» на 53-й минуте забросил игрок «Сан-Хосе» Павол Регенда.

Овечкин забросил 910-ю и 911-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом он упрочил лидерство в списке лучших снайперов в истории лиги.

Ранее после матча с «Лос-Анджелесом» капитан «Вашингтона» попросил партнеров остаться на льду, чтобы все игроки могли лично пожать руку словенскому нападающему «Лос-Анджелеса» Анже Копитару. Этот момент был посвящен последней игре команд в текущем регулярном чемпионате, по окончании которого Копитар планирует завершить выступления в лиге. Овечкин добавил, что желает своему коллеге всего самого хорошего.

НХЛ
хоккей
Александр Овечкин
спорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России оценили идею внедрить биометрию в школах
Путин рассказал, как изменился мирный план США
Назван новый хозяин последней московской квартиры Левы «Би-2»
Таможенники изъяли 22 тонны «меда-афродизиака»
ВСУ нацелились на детский сад в российском регионе
Психолог дала советы, как отучить себя пользоваться смартфоном за рулем
Путин пообещал освободить Донбасс и Новороссию
Три человека погибли после смертельного маневра на трассе
Путин объяснил, к чему приводит давление Запада на суверенные страны
В Калифорнии разбился военный самолет
Российская делегация примет участие во встрече шерп G20 в Вашингтоне
Бастрыкин потребовал завести дела о коррупции на пять судей из Ростова
Путин раскрыл, как визит Уиткоффа в Москву связан с саммитом на Аляске
В Госдуме раскрыли, ждать ли в 2026 году закон о регулировании ИИ-отрасли
Чиновник пришел на встречу с россиянами и внезапно умер
Хрустящие сырные палочки из лаваша за 10 минут — постный рецепт
Путин напомнил, что Россия предлагала Украине вывести войска из Донбасса
Директора компании и его подчиненных обвинили в хищении 30 млн рублей
Раскрыты последствия украинской атаки на Воронежскую область
Лучшая праздничная курица по-татарски! Рецепт тутырган тавык в духовке
Дальше
Самое популярное
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее
Общество

Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно
Общество

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно

Беру творог и пачку теста — слойки готовы за 20 минут: вкуснее и ароматнее сырников
Общество

Беру творог и пачку теста — слойки готовы за 20 минут: вкуснее и ароматнее сырников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.