10 декабря 2025 в 13:35

Российскую фристайлистку допустили до международных соревнований

FIS предоставила нейтральный статус фристайлистке Таталиной

Анастасия Таталина Анастасия Таталина Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус российской фристайлистке Анастасии Таталиной, сообщили в организации. Отмечается, что она получит право на участие в Олимпиаде, если согласится с условиями FIS. Также в FIS предоставили нейтральные статусы российским лыжникам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой.

Сегодня FIS объявила список из девяти первых спортсменов российской или белорусской национальности, которым был присвоен статус AIN и которые, следовательно, допущены к участию в квалификационных соревнованиях к зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане, при условии, что они официально примут условия, связанные со статусом, — говорится в сообщении на сайте FIS.

Ранее олимпийский серебряный призер Александр Панжинский сообщил, что у российских лыжников высокие шансы выступить на декабрьском этапе Кубка мира в Давосе. Он добавил, что надеется на минимальные ограничения со стороны FIS.

Кроме того, в пресс-службе Федерации санного спорта России сообщили, что Международная федерация санного спорта (FIL) разрешила шестерым членам национальной команды участвовать в квалификации на Олимпиаду-2026 под своим руководством. Также уточняется, что эти атлеты будут выступать в нейтральном статусе.

