Панжинский раскрыл, когда российские лыжники смогут выступить на Кубке мира Панжинский: российские лыжники имеют шансы выступить на Кубке мира в Давосе

Российские лыжники имеют хорошие шансы выступить на этапе Кубка мира в Давосе в середине декабря, заявил NEWS.ru вице-чемпион Олимпийских игр Александр Панжинский. Он выразил надежду, что на этом старте будут минимальные ограничения со стороны Международной федерации лыжных гонок (FIS).

Это положительное решение, но мы зависим от FIS, а не от CAS (Спортивный арбитражный суд. — NEWS.ru). Надеемся, что поедем на этап Кубка мира в Давосе. Насчет Тронхейма мы не питаем иллюзий, потому что норвежцы могут просто не пустить россиян. А вот Швейцария лояльнее относится к российским спортсменам. Надеюсь, что будут минимальные ограничения со стороны FIS и мы наберем четырех-шестерых человек, — сказал Панжинский.

Он заявил, что у мужчин реальные шансы отобраться на Олимпиаду имеют Савелий Коростелев и Сергей Ардашев. Среди женщин Панжинский выделил Дарью Непряеву, Алису Пеклецову и Анастасию Фалееву.

Ранее CAS обязал FIS допустить российских спортсменов к олимпийским соревнованиям в нейтральном статусе, написал в Telegram-канале министр спорта России Михаил Дегтярев. Слушания по делу проходили 1 декабря.