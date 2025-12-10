«Фото сына на надгробиях»: что известно об угрозах семье Влада Соколовского

Певец Влад Соколовский рассказал NEWS.ru, что дело о сталкерах, которые преследовали его семью, направлено в Следственный комитет (СК) России. Что известно об угрозах, поступавших исполнителю?

Чем угрожали Соколовскому

В начале декабря Соколовский сообщил в своем блоге, что вместе с женой Ангелиной получил угрозы о похищении сына Давида. В частности, неизвестный писал им в мессенджерах фразы вроде «не будет твоего сладенького скоро».

По словам Соколовского, ситуация продолжается уже три года. Злоумышленники не только наклеивают фото его ребенка на чужие надгробия, но и угрожают расправиться с семьей, в том числе с помощью кислоты. В сообщениях также фигурируют слова о «расчлененке» и подробный домашний адрес Соколовских.

Артист рассказал, что правоохранительным органам уже известны имена преступников. При этом Соколовский пожаловался, что они не уделяют «достаточно внимания ситуации».

Редакция NEWS.ru получила от пресс-службы певца скриншоты переписок со сталкером, который проводил ритуалы с фотографиями ребенка Соколовского на кладбище. Кроме того, судя по сообщениям, преступники закапывали на кладбище снимки жены знаменитости.

Сталкер также отправлял семье Соколовского стикеры с гробом и сообщения «Мама, я скоро умру». Из скриншотов следует, что преступники действительно знали, где живет семья, и намекали, что им на голову «могут упасть сюрпризы».

Что известно о поисках преступников, угрожавших Соколовскому

Соколовский 10 декабря сообщил NEWS.ru, что дело о сталкерах направлено в Следственный комитет. По словам певца, им занимается лично председатель СК Александр Бастрыкин.

«Дело дошло лично до Бастрыкина. Он дал поручение, мы написали дополнительные заявления. И этих женщин разыскивают, ищут по базам», — сказал Соколовский.

Другие источники заявили, что в СК начали работу после широкой огласки инцидента в СМИ. До этого правоохранители не воспринимали проблему всерьез. Соколовская представила многочисленные скриншоты сообщений, на которых неизвестная сталкерша вместе с сообщницей грозились похитить и убить Давида.

Юрист Вадим Багатурия отметил, что семье певца также следует обратиться в прокуратуру.

«Скриншоты угроз и сообщения от сталкера семье Соколовского присланы явно от психически нездоровой женщины. Они являются вещественными доказательствами. Вместо того чтобы бесконечно писать заявления в полицию, певцу надо единожды посетить прокуратуру, изложить свою позицию и потребовать провести процессуальную проверку на определение наличия в действиях подозреваемой признаков приготовления к убийству либо похищению малолетнего. Тогда дело сдвинется с мертвой точки. В любом случае в рамках следственной проверки сталкера могут подвергнуть психиатрической экспертизе, установить степень вменяемости либо поставить на учет к психиатру», — пояснил Багатурия в беседе с NEWS.ru.

