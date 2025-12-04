Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 14:07

В Сеть попали кадры, где сталкер Соколовского проводит ритуалы на кладбище

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сталкер, который преследует певца Влада Соколовского и угрожает похитить и убить его сына, проводил ритуалы с фотографиями ребенка на кладбище, скриншоты переписок NEWS.ru предоставили в пресс-службе певца. Кроме того, судя по сообщениям, преступники закапывали на кладбище снимки жены знаменитости.

Кроме того, сталкер отправлял семье Соколовского стикеры с гробом и сообщения «мама, я скоро умру». Судя по скриншотам, преступники знали, где живет семья и намекали, что им на голову «могут упасть сюрпризы».

Ранее Соколовский рассказал, что вместе с женой получил угрозы о похищении сына. По словам артиста, ситуация продолжается уже три года, однако правоохранительные органы не реагируют. В частности, неизвестный писал в мессенджерах паре фразы вроде «не будет твоего сладенького скоро».

До этого няня угрожала расправой малолетнему ребенку и его матери в Москве. Сотрудницу нашли в интернете, а она пришла с алкоголем в рюкзаке, после чего напилась в ванной. Как именно она собиралась навредить детям, не уточняется.

Влад Соколовский
угрозы
дети
сталкеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Родственники экс-жены Ефремова Качалиной скрывают место ее похорон
«Чувствуешь себя уверенно»: актер Ткаченко рассказал о своем «талисмане»
Врачи в Москве спасли девочку, проглотившую гелевый шар
В Севастополе сообщили об отражении атаки украинских БПЛА
Названа ошибка москвичей, попавших в больницу после травли тараканов
«Закон надо уважать»: Черчесов оценил идею расширения Fan ID
Захарова упрекнула Киев в игнорировании предупреждений Анкары о Черном море
«Вызывает много вопросов»: нарколог о пытках в подмосковном рехабе
Россияне массово жалуются на сбои в работе популярного маркетплейса
В администрации Путина назвали будущего «гиганта» мировой экономики
Корстин раскрыла, почему решила работать в Единой лиге ВТБ
Столичные росгвардейцы поймали напавшего на студентов мужчину
«Приоритет один»: в ГД ответили на вопрос об ограничении FaceTime в России
Партнер Ростеха разработал нейросеть для сокращения очередей на АЗС
Украинские дроны ударили по мирным жителям Белгородщины
Сыр в лаваше: простая и вкусная закуска на стол в любой день
Взрывы над Орлом, удар по детям, 7 обстрелов МЧС: ВСУ атакуют РФ 4 декабря
Решетников оценил темпы инфляции в России
Маск назвал Великобританию полицейским государством
Раскрыто имя куратора стройки скандальных приграничных укреплений в Курске
Дальше
Самое популярное
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее
Общество

Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Освобожденный Волчанск и французские ЧВК: новости СВО на вечер 2 декабря
Россия

Освобожденный Волчанск и французские ЧВК: новости СВО на вечер 2 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.