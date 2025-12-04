В Сеть попали кадры, где сталкер Соколовского проводит ритуалы на кладбище

Сталкер, который преследует певца Влада Соколовского и угрожает похитить и убить его сына, проводил ритуалы с фотографиями ребенка на кладбище, скриншоты переписок NEWS.ru предоставили в пресс-службе певца. Кроме того, судя по сообщениям, преступники закапывали на кладбище снимки жены знаменитости.

Кроме того, сталкер отправлял семье Соколовского стикеры с гробом и сообщения «мама, я скоро умру». Судя по скриншотам, преступники знали, где живет семья и намекали, что им на голову «могут упасть сюрпризы».

Ранее Соколовский рассказал, что вместе с женой получил угрозы о похищении сына. По словам артиста, ситуация продолжается уже три года, однако правоохранительные органы не реагируют. В частности, неизвестный писал в мессенджерах паре фразы вроде «не будет твоего сладенького скоро».

До этого няня угрожала расправой малолетнему ребенку и его матери в Москве. Сотрудницу нашли в интернете, а она пришла с алкоголем в рюкзаке, после чего напилась в ванной. Как именно она собиралась навредить детям, не уточняется.