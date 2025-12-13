«Не таких давили»: Соколовский о вмешательстве СК в дело о сталкерах Соколовский: СК намерен жестко решить вопрос со сталкерами

Певец Влад Соколовский рассказал на закрытом Рождественском коктейле Андрея Малахова в галерее Adel, что СК намерен жестко разобраться со сталкингом в адрес семьи артиста. По его словам, которые передает Super.ru, после широкой огласки расследование активизировалось.

Нас заверили, что будут решать жестко. Мне запомнилась фраза, которая там прозвучала: «не таких давили», — подчеркнул Соколовский.

Ранее Соколовский с супругой заявили, что злоумышленники наклеивают фото их ребенка на чужие надгробия, а также шлют в адрес семьи угрозы — вплоть до расправы кислотой. В сообщениях фигурируют слова о «расчлененке» и подробный домашний адрес звездной пары. В частности, неизвестный писал в мессенджерах паре фразы вроде «не будет твоего сладенького скоро». Они пояснили, что получают сообщения от сталкеров на протяжении трех лет.

Соколовский также отметил, что дело о сталкерах, которые преследовали его семью, направлено в Следственный комитет. По словам певца, на данный момент им занимается лично председатель СК Александр Бастрыкин.