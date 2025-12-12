Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 декабря 2025 в 05:53

В Москве начали проверку после угроз в адрес семьи певца

РИАН: следователи начали проверку из-за угроз в адрес семьи Влада Соколовского

Влад Соколовский Влад Соколовский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Московские следователи начали проверку по факту угроз, поступавших в адрес певца Влада Соколовского и его семьи, передает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. Музыкант пожаловался, что его вместе с супругой шантажировали похищением малолетнего сына.

По данному факту проводится доследственная проверка,сказал собеседник агентства.

Ранее Соколовский с супругой заявили, что злоумышленники наклеивают фото их ребенка на чужие надгробия, а также шлют в адрес семьи угрозы — вплоть до расправы кислотой. В сообщениях фигурируют слова о «расчлененке» и подробный домашний адрес звездной пары. Они пояснили, что получают сообщения от сталкеров на протяжении трех лет.

Соколовский также отметил, что дело о сталкерах, которые преследовали его семью, направлено в Следственный комитет. По словам певца, на данный момент им занимается лично председатель СК Александр Бастрыкин.

Юрист Вадим Багатурия указывал, что семье певца следует обратиться в прокуратуру для пресечения преследований сталкера. По его словам, это помогло бы сдвинуть ситуацию с мертвой точки и инициировать серьезную проверку действий преследователя.

Влад Соколовский
дети
угрозы
расследования
