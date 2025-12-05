ТИЭФ'25
СК взялся за скандальное дело семьи Соколовских

СК проводит проверку из-за угроз убийством семье Соколовских

Влад и Ангелина Соколовские Влад и Ангелина Соколовские Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Следственный комитет начал проверку по факту угроз убийством в адрес звездных супругов Ангелины и Влада Соколовского, а также их сына Давида, сообщает Telegram-канал «112». По сообщению пары, до этого правоохранители не воспринимали проблему всерьез.

На канале сообщили, что в СК начали работу после широкой огласки инцидента в СМИ. Соколовская представила многочисленные скриншоты сообщений, на которых неизвестная сталкерша вместе с сообщницей грозились похитить и убить Давида.

Ранее Соколовский с супругой заявили, что злоумышленники наклеивают фото их ребенка на чужие надгробия, а также шлют в адрес семьи угрозы — вплоть до расправы кислотой. В сообщениях фигурируют слова о «расчлененке» и подробный домашний адрес звездной пары. Они пояснили, что получают сообщения от сталкеров на протяжении трех лет.

Юрист Вадим Багатурия.заявлял, что семье певца следует обратиться в прокуратуру для пресечения преследований сталкера. По его словам, это помогло бы сдвинуть ситуацию с мертвой точки и инициировать серьезную проверку действий преследователя.

