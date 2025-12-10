Завершение карьеры, мнение об СВО, глухота: как живет Алиса Фрейндлих

Звезде «Служебного романа» Алисе Фрейндлих 8 декабря исполнился 91 год. Как сейчас живет актриса, продолжает ли играть в театре и кино, что она говорила об СВО?

Чем известна Фрейндлих

Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года в Санкт-Петербурге в семье актеров Бруно Фрейндлиха и Ксении Фрейндлих. Вскоре после ее появления на свет родители разошлись. Детство Фрейндлих прошло в блокадном Ленинграде. Актриса впоследствии вспоминала, как приходилось делить хлеб и считать секунды до возможности поесть. Фрейндлих благодарила свою бабушку, которая установила жесткий график приема пищи, — именно благодаря ей они и выжили.

Алиса Бруновна окончила Ленинградский театральный институт им. А. Н. Островского (ныне — Российский государственный институт сценических искусств). Снималась в картинах «Город зажигает огни», «12 стульев», «Вальс», «Укрощение строптивой», «Принцесса на горошине», «Старомодная комедия», «Встреча в Останкино», «Д`Артаньян и три мушкетера», «Клетка для канареек», «Жестокий романс», «Прости», «Подмосковные вечера», «Охота», «Линия Марты», «Большой», «Волнение» и других.

Алиса Фрейндлих (справа) в роли Людмилы Прокофьевны в фильме «Служебный роман» Фото: РИА Новости

Особую известность Фрейндлих принес фильм «Служебный роман» режиссера Эльдара Рязанова 1977 года. За роль Калугиной журнал «Советский экран» признал Алису Бруновну лучшей актрисой года, а поклонники засыпали ее письмами с благодарностью. Эта работа также примечательна тем, что артистка сама исполнила две песни, звучащие в фильме, — «Моей душе покоя нет» и «У природы нет плохой погоды».

Для «мымры» был тщательно подобран максимально сдержанный образ: бесформенные вещи отталкивающих цветов на один-два размера больше, старые очки с толстой оправой, зализанная назад прическа. Многие советские модницы после выхода фильма отправлялись в парикмахерскую и делали себе такую же стрижку.

Всего в фильмографии Фрейндлих более 80 работ.

Как сейчас живет Фрейндлих

Как писал NEWS.ru, в 2020 году Фрейндлих перенесла коронавирус и оказалась в больнице с поражением легких на 80%. Она несколько месяцев провела в реанимации. Последствия вируса повлияли на слух Алисы Бруновны.

«Неприлично в 90 лет заниматься лицедейством. Я это осознаю, но не могу расстаться с энергетической подпиткой. После ковида я глухая. У меня всегда был абсолютный музыкальный слух», — призналась актриса.

При этом Фрейндлих продолжала выходить на сцену Большого драматического театра им. Товстоногова, в котором служила с 1983 года. Играла в спектакле «Лето одного года» вместе с Олегом Басилашвили.

В сентябре 2025 года стало известно, что Фрейндлих окончательно завершила театральную карьеру и больше не выйдет на сцену БДТ. Басилашвили подтвердил, что артистка приняла такое решение из-за состояния здоровья.

«В сентябре должен был состояться спектакль с Алисой Бруновной и со мной. Но она отказалась дальше работать, видимо, ей это тяжело. К сожалению, она не сможет дальше работать на сцене по ряду причин, в том числе медицинского характера», — заявил актер.

В последний раз Фрейндлих снималась в кино в 2022 году — тогда вышел фильм «Родители строгого режима».

Алиса Фрейндлих и Никита Михалков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2020 году актриса говорила, что получает «нормальную» пенсию от государства, так как сумма выплат удвоена в связи с ее статусом почетного гражданина и тем, что она является блокадницей. Фрейндлих отмечала, что все ее пенсионные деньги сначала идут на сберкнижку, а потом тратятся на отпуск.

Что Фрейндлих говорила об СВО

Фрейндлих неоднократно заявляла, что с симпатией относится к президенту России Владимиру Путину. В 2012 году она также принимала участие в предвыборной агитации.

Актриса напрямую не высказывала мнение о спецоперации, но за несколько лет до ее начала говорила, что чувствовала предвзятость к РФ со стороны западных коллег.

«Тут мы с вами ударяемся в политику, а это не мое. Но я скажу… Главное, что Россией не довольны. Почему именно — дело второе. Крым не причина, а только повод проявить это недовольство. Мы дали повод», — отмечала она в 2016 году.

По ее мнению, чтобы рассуждать о происходящих событиях, необходимо хорошо знать историю.

«Мы поступили правильно: я считаю, что Крым испокон веку был наш. А то, что Хрущев, царство ему небесное, сотворил такую белиберду, отдав Крым Украине, он же не знал, что Советский Союз распадется, ему это и в голову не приходило. Если бы он знал, то, может, тогда бы этого и не сделал», — считает Фрейндлих.

После начала СВО артистка сообщила, что не собирается уезжать из России. Она сравнивала происходящее в стране с ремонтом в квартире: пока он идет, все недовольны, но когда все заканчивается, хочется снова жить в этом помещении и создавать уют.

