«Сверкала всеми красками»: Лариса Луппиан о таланте Алисы Фрейндлих Актриса Луппиан рассказала, что таланту Алисы Фрейндлих помог раскрыться ее муж

Актерская карьера народной артистки СССР Алисы Фрейндлих сложилась во многом благодаря ее мужу Игорю Владимирову, рассказала в интервью NEWS.ru народная артистка России Лариса Луппиан. Она напомнила, что Владимиров был главным режиссером и художественным руководителем театра имени Ленсовета и всячески содействовал Фрейндлих в профессиональном становлении.

Для того чтобы стать кумиром, нужно очень много составляющих, помимо природного таланта. Игорь Петрович сделал все для того, чтобы Алиса Бруновна сверкала всеми красками. Например, обо мне никто так не заботился с творческой точки зрения, — призналась Луппиан.

Актриса пояснила, что сама начинала с ярких ролей в театре, но очень быстро стала «неинтересна режиссеру» с творческой точки зрения. Главным препятствием для любого артиста, отметила собеседница, является отсутствие ролей, то есть возможности проявить себя в профессии.

Я очень ярко начинала в театре. Но потом Игорю Петровичу стала неинтересна как актриса. Не дают ролей, режиссер не видит тебя как творческую единицу, все время какие-то препятствия. Прорывалась своими силами, — рассказала Луппиан.

Она добавила, что среди современных актрис есть исполнительницы не хуже Фрейндлих, однако не находятся режиссеры, которым захотелось бы в полной мере раскрыть их талант. Также о молодых исполнителях мало пишет пресса, а об Алисе Бруновне писали много, считает актриса.

У нас в театре очень много девчонок и парней — замечательные, талантливые. Чтобы они состоялись, мы даем им роли. Но сколько писали об Алисе Бруновне, такого внимания прессы у них нет. А это тоже нужно артисту, — резюмировала Луппиан.

Ранее стало известно, что Алиса Фрейндлих окончательно завершила театральную карьеру и больше не выйдет на сцену. Ее партнер по спектаклю «Лето одного года» Олег Басилашвили подтвердил, что 90-летняя артистка приняла такое решение из-за состояния здоровья.

Большой драматический театр имени Георгия Товстоногова в Санкт-Петербурге до этого объявил о снятии спектакля «Лето одного года» с репертуара. В главных ролях в спектакле играли Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили.