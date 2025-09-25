Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 15:44

Спектакль со звездами «Служебного романа» сняли с репертуара в одном театре

БДТ Товстоногова снял с репертуара спектакль «Лето одного года» с Фрейндлих

Актриса Алиса Фрейндлих и актер Олег Басилашвили Актриса Алиса Фрейндлих и актер Олег Басилашвили Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Большой драматический театр имени Георгия Товстоногова в Санкт-Петербурге объявил о снятии спектакля «Лето одного года» с репертуара. В главных ролях играли известные артисты Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили.

Премьера постановки состоялась в декабре 2010 года, и за 15 лет спектакль собрал более 220 зрительских встреч. Театр отметил, что публика имела возможность увидеть любимых актеров на одной сцене, и выразил сожаление по поводу завершения показа этой постановки. Творческая команда, по данным учреждения, приняла трудное решение расстаться со зрителями. В театре подчеркнули, что, хотя спектакль покидает репертуар, он останется в сердцах зрителей.

Алиса Фрейндлих присоединилась к труппе БДТ в 1983 году. Олег Басилашвили стал частью театра с 1959-го. Актеры известны по съемкам в культовой советской комедии Эльдара Рязанова «Служебный роман» 1977 года.

Ранее Басилашвили признался, что больше не выйдет на сцену БДТ. Партнерша народного артиста СССР первой отказалась от роли в постановке «Лето одного года».

