28 сентября 2025 в 14:03

«Не размениваться на мелочи»: Басилашвили предложил «отменить» Толстого

Басилашвили с иронией предложил депутатам запретить «Войну и мир»

Олег Басилашвили Олег Басилашвили Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Народный артист СССР Олег Басилашвили, комментируя сообщения о запрете фильмов режиссера Алексея Балабанова, с иронией предложил «отменить» роман писателя Льва Толстого «Война и мир». В комментарии KP.RU он призвал «не размениваться на мелочи».

Прежде всего я запретил бы роман Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Там мат встречается, там говорится о женских и мужских изменах. Получается, с точки зрения депутатов, его тоже надо запретить. И вообще проще было бы все запретить, все! И тогда было бы тихо и спокойно, — отметил актер.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко опровергла сообщения о призыве запретить фильмы Балабанова. По ее словам, надо лишь определить возрастные категории фильмов. Парламентарий подчеркнула, что ее высказывание о «запрете» фильма «Брат», которое переврали СМИ, касалось непосредственно картины «Груз 200».

Между тем стало известно, что кинокартины, пропагандирующие чайлдфри, не будут получать прокатные удостоверения. Приказ вступил в силу 1 сентября. Это правило также распространится на социальные сети и онлайн-кинотеатры.

