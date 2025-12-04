Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 16:51

Психолог объяснила, в чем неправ Толстой

Психолог Мужицкая заявила, что ненавидит Толстого за его отношение к счастью

Писатель Лев Николаевич Толстой в Ясной Поляне Писатель Лев Николаевич Толстой в Ясной Поляне Фото: РИА Новости
Бизнес-психолог Татьяна Мужицкая в подкасте у телеведущей Иды Галич рассказала, что ненавидит творчество писателя Льва Толстого за его фразу «Все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему» из романа «Анна Каренина». По ее мнению, раньше психологов учили изучать не то, как быть счастливыми, а патологии ментального здоровья, что в корне неверно.

Вся психология, когда я училась, была построена ровно на этом. Счастье — неинтересно, давайте изучать патологии, — сказала Мужицкая.

По словам психолога, важно фиксировать именно то, что хорошо получается. Она также отметила, что чаще всего люди, напротив, зацикливаются на том, что им не нравится.

Ранее сертифицированный коуч, научный исследователь в области психологии и саморазвития Алена Борьессон заявила, что счастье зависит от внутреннего состояния, а не от внешних обстоятельств. Она отметила, что счастье — это эмоция, которую человек ощущает.

Между тем клинический психолог Дарья Сальникова рассказала, что одним из ключевых принципов построения здоровых отношений является принятие конфликтов как нормальной части отношений. По ее словам, не существует конкретной формулы здоровых отношений.

