Психолог рассказала, что делает человека счастливым

Счастье зависит от внутреннего состояния, а не от внешних обстоятельств, рассказала «Радио 1» сертифицированный коуч, научный исследователь в области психологии и саморазвития Алена Борьессон. Она отметила, что счастье — это эмоция, которую человек ощущает.

Если мы с вами вернемся к тому, что счастье — это внутренняя история, состояние, которое мы ощущаем на эмоциональном уровне, то поймем, что само по себе определенное обстоятельство или вещь нам его не создадут. Иначе мы бы с вами все чувствовали счастье, будучи в определенной локации или прикасаясь к определенному предмету, — рассказала Борьессон.

Психолог объяснила, что такая концепция позволяет не откладывать жизнь, а почувствовать счастье здесь и сейчас. По ее мнению, испытать эмоции можно в любой момент, если начать работать с мышлением.

