Психолог дала советы, как не выгореть до Нового года Психолог Сальникова посоветовала грамотно распределять рабочие задачи

Необходимо грамотно распределять задачи после длинных выходных, чтобы не столкнуться с выгоранием к Новому году, рассказала «Радио 1» семейный психолог Дарья Сальникова. Она посоветовала найти золотую середину и не брать на себя слишком много задач.

Многие возвращаются с каникул и сразу попадают в ловушку одной из двух моделей поведения: либо «сделаю все и убьюсь», но попытка в первые же рабочие дни выполнить неподъемный список задач ведет к стрессу и эмоциональному истощению; либо «ничего не буду делать», но это полная апатия, а затем — самобичевание за «бесполезно» проведенные дни, — рассказала Сальникова.

Психолог отметила, что целью должен стать не максимальный результат, а сохранение ресурсного состояния. По ее словам, необходимо трезво оценить свои силы и не строить грандиозных планов.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что адаптироваться к рабочему режиму после праздников или длинных выходных помогут полезные перекусы, например йогурты, орехи или морковь. Она призвала не голодать большую часть дня и не наедаться вечером.