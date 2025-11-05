Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 17:35

Психолог дала советы, как не выгореть до Нового года

Психолог Сальникова посоветовала грамотно распределять рабочие задачи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Необходимо грамотно распределять задачи после длинных выходных, чтобы не столкнуться с выгоранием к Новому году, рассказала «Радио 1» семейный психолог Дарья Сальникова. Она посоветовала найти золотую середину и не брать на себя слишком много задач.

Многие возвращаются с каникул и сразу попадают в ловушку одной из двух моделей поведения: либо «сделаю все и убьюсь», но попытка в первые же рабочие дни выполнить неподъемный список задач ведет к стрессу и эмоциональному истощению; либо «ничего не буду делать», но это полная апатия, а затем — самобичевание за «бесполезно» проведенные дни, — рассказала Сальникова.

Психолог отметила, что целью должен стать не максимальный результат, а сохранение ресурсного состояния. По ее словам, необходимо трезво оценить свои силы и не строить грандиозных планов.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что адаптироваться к рабочему режиму после праздников или длинных выходных помогут полезные перекусы, например йогурты, орехи или морковь. Она призвала не голодать большую часть дня и не наедаться вечером.

выгорание
психологи
работа
отдых
