05 ноября 2025 в 10:35

Врач дала советы, как вернуться в рабочий режим с помощью рациона

Гастроэнтеролог Кашух: адаптироваться к работе помогут полезные перекусы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Адаптироваться к рабочему режиму после праздников или длинных выходных помогут полезные перекусы, например йогурты, орехи или морковь, заявила RT гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Она призвала не голодать большую часть дня и не наедаться вечером. Это чревато перееданием и дискомфортом в животе.

Особое внимание стоит уделить овощам, в первую очередь сезонным. В них много витаминов, которые поддерживают иммунитет и влияют на уровень бодрости, а также клетчатка, необходимая для нормальной работы кишечника. А употребление простых сахаров следует ограничить, поскольку они могут способствовать быстрой усталости и ослаблению иммунитета, — отметила Кашух.

На завтрак врач посоветовала выбирать белки и углеводы и немного жиров, например кашу, яйца, вареное мясо, творог или сыр. К этому приему пищи следует добавлять клетчатку — ягоды, фрукты или овощи. По ее мнению, важно, чтобы ежедневный рацион включал в себя сложные углеводы, например цельнозерновые каши и бобовые. Они позволят насытить организм энергией, необходимой для работы.

Ранее психолог Надежда Шегрен заявила, что после продолжительных выходных не рекомендуется сразу браться за сложные задачи. По ее словам, после возвращения с отпуска организму нужно постепенно адаптироваться к рабочей рутине.

