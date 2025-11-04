Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 06:35

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда хочется добавить в сад мягких пастельных красок и воздушной текстуры, аистник Bishop Rose становится идеальным выбором. Этот очаровательный почвопокровный многолетник образует аккуратные куртинки высотой не более 15–20 сантиметров, сплошь усыпанные нежнейшими розово-сиреневыми цветками с шелковистыми лепестками и контрастным темным глазком в центре. Его резная, ажурная серовато-зеленая листва сохраняет декоративность весь сезон, создавая прекрасный фон для непрерывного цветения с мая до самой осени. Он великолепно смотрится в рокариях, на переднем плане миксбордеров, в щелях между плитками садовых дорожек или как ампельное растение в подвесных кашпо. Аистник удивительно засухоустойчив, неприхотлив и привлекателен для бабочек и пчел.

Для получения собственного посадочного материала посев семян под зиму — наиболее эффективный и естественный способ. Этот метод позволяет семенам пройти необходимую стратификацию — воздействие холодом, которое разрушает покой и стимулирует дружное прорастание весной. Дождитесь устойчивого похолодания, когда температура почвы будет стабильно около 0 градусов, обычно в конце октября — ноябре. Подготовьте небольшую грядку с хорошо дренированной, рыхлой почвой, желательно с добавлением песка. Семена аистника очень мелкие, поэтому их следует рассыпать по поверхности и лишь слегка припорошить тонким слоем песка или просеянной земли, не заглубляя. Поливать посевы не нужно. За зиму под снегом семена пройдут необходимую подготовку, а с первым весенним теплом и талой водой вы получите дружные всходы.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

Мария Левицкая
М. Левицкая
