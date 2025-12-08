ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 02:55

Польша оказалась отстранена от саммита по Украине

Polsat: Польшу не позвали на саммит по Украине в Лондоне

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Польшу не пригласили принять участие в саммите по Украине в Лондоне в понедельник, 8 декабря, сообщает Polsat News. Уточняется, что это вызвало обеспокоенность среди бывших польских чиновников.

По данным издания, они считают, что причиной стали внутренние политические проблемы и решения страны, осложнившие отношения с Киевом. По всей видимости, именно это привело к «снижению роли Польши в международных переговорах», передают журналисты.

Ранее Министерство внутренних дел Польши сообщило, что в 2025 году страна потратила на медицинское обслуживание граждан Украины 747 млн злотых (около 16 млрд рублей). Этими услугами воспользовались более 523 тысяч человек. Единственное оружие, которое Польша может предоставить Украине, — это молодые украинцы призывного возраста, констатировал экс-премьер Польши Лешек Миллер.

До этого польский депутат Гжегож Плачек сообщил, что в 2025 году Польша выплатит почти €26 млн (2,4 млрд рублей) в качестве процентов по украинским кредитам. Согласно официальному ответу Минфина, эти платежи выполняются ежеквартально в рамках общей финансовой поддержки Украины по запросу Европейской комиссии.

Польша
Украина
саммиты
Лондон
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме ответили, как получить сладкий новогодний подарок от государства
Аэропорт Внуково перестал выпускать и принимать самолеты
В Telegram запустили альтернативу авторизации по СМС
На «инопланетном корабле» 3I/ATLAS обнаружилась необычная деталь
Польша оказалась отстранена от саммита по Украине
SHOT сообщил, что взрывы прогремели в небе над Энгельсом и Саратовом
Юрист рассказал о тонкостях режима тишины после Нового года
Хирург дал совет, как правильно отогревать руки и ноги после мороза
Симоньян подарила Путину необычную вазу, касающуюся РФ и Украины
В Белоруссии объяснили, для чего сыновья Лукашенко прилетели в Оман
Россиянам рассказали, как продлить жизнь новогодней елки
В российском городе рухнули обломки дронов
В Белоруссии раскрыли, зачем Литва «играет» с дронами
Силина рассказала о состоянии фитнес-отрасли к концу 2025 года
В Ленобласти обезвредили обломки БПЛА
Приметы 8 декабря — Клим Холодный: мороз, работа и достаток
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 декабря 2025 года
«И спорили, и ссорились»: Стеблов о Михалкове, Пугачевой и сыне-монахе
«Сделайте Европу великой»: Дмитриев дал совет Сикорскому
Забудьте классику! Готовим «Медвежью шубку» с необычным акцентом
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой
Общество

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.