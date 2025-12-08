Польша оказалась отстранена от саммита по Украине Polsat: Польшу не позвали на саммит по Украине в Лондоне

Польшу не пригласили принять участие в саммите по Украине в Лондоне в понедельник, 8 декабря, сообщает Polsat News. Уточняется, что это вызвало обеспокоенность среди бывших польских чиновников.

По данным издания, они считают, что причиной стали внутренние политические проблемы и решения страны, осложнившие отношения с Киевом. По всей видимости, именно это привело к «снижению роли Польши в международных переговорах», передают журналисты.

Ранее Министерство внутренних дел Польши сообщило, что в 2025 году страна потратила на медицинское обслуживание граждан Украины 747 млн злотых (около 16 млрд рублей). Этими услугами воспользовались более 523 тысяч человек. Единственное оружие, которое Польша может предоставить Украине, — это молодые украинцы призывного возраста, констатировал экс-премьер Польши Лешек Миллер.

До этого польский депутат Гжегож Плачек сообщил, что в 2025 году Польша выплатит почти €26 млн (2,4 млрд рублей) в качестве процентов по украинским кредитам. Согласно официальному ответу Минфина, эти платежи выполняются ежеквартально в рамках общей финансовой поддержки Украины по запросу Европейской комиссии.