В Польше подсчитали медицинские расходы на украинцев МВД Польши заявило о трате $206 млн на медобслуживание украинцев

Польша потратила 747 млн злотых или около $206 млн (16 млрд рублей) на медицинское обслуживание граждан Украины, находившихся на ее территории, в 2024 году, сообщило Министерство внутренних дел страны. Этими услугами воспользовались свыше 523 тыс. человек.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что Польша не прекратит принимать украинских беженцев, даже если ЕС обяжет все страны-участницы помогать Киеву. По его мнению, на такое решение может повлиять глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, банды молодых украинских мигрантов превратили Свентокшиский парк в центре Варшавы в зону регулярных драк, грабежей и разбойных нападений. В Польше называют эту территорию одним из наиболее опасных мест в столице, где криминальная обстановка становится хуже с каждым годом.

Также украинских подростков избили возле школы в Польше. Перед этим на уроке преподаватель назвал этих ребят «сволочами» и пригрозил им провалом на экзаменах.