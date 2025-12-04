Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 14:26

В Польше подсчитали медицинские расходы на украинцев

МВД Польши заявило о трате $206 млн на медобслуживание украинцев

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Польша потратила 747 млн злотых или около $206 млн (16 млрд рублей) на медицинское обслуживание граждан Украины, находившихся на ее территории, в 2024 году, сообщило Министерство внутренних дел страны. Этими услугами воспользовались свыше 523 тыс. человек.

В Польше в 2024 году расходы на медицинское обслуживание граждан Украины составили 747 млн злотых . Этой помощью воспользовались более 523 тыс. человек, — говорится в сообщении.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что Польша не прекратит принимать украинских беженцев, даже если ЕС обяжет все страны-участницы помогать Киеву. По его мнению, на такое решение может повлиять глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, банды молодых украинских мигрантов превратили Свентокшиский парк в центре Варшавы в зону регулярных драк, грабежей и разбойных нападений. В Польше называют эту территорию одним из наиболее опасных мест в столице, где криминальная обстановка становится хуже с каждым годом.

Также украинских подростков избили возле школы в Польше. Перед этим на уроке преподаватель назвал этих ребят «сволочами» и пригрозил им провалом на экзаменах.

