Силина рассказала о состоянии фитнес-отрасли к концу 2025 года

Продажи клубных карт в спортклубы в ноябре 2025 года выросли в среднем по стране на 16,8%, однако общая динамика за двухмесячный период вышла в отрицательную зону, заявила NEWS.ru президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. По ее словам, это связано с ростом издержек бизнеса и неопределенностью в регулировании.

Продажи клубных карт в спортклубы в ноябре 2025 года выросли в среднем по стране на 16,8% к аналогичному периоду прошлого года, продажи дополнительных услуг — в среднем на 19,6%, посещаемость клубов — в среднем на 15,4%. Однако динамика за период октябрь — ноябрь вышла в отрицательную зону. На это влияет увеличение издержек бизнеса и неопределенность в регулировании. Совокупный объем выручки отрасли в ноябре увеличился на 18,1%, на 2,79 млрд рублей. По итогам 11 месяцев 2025 года объем рынка достиг 196,51 млрд рублей, — пояснила Силина.

Она добавила, что при рассмотрении более широкого горизонта позитивная картина ноября сменяется снижением. По ее словам, сравнительный анализ периода с октября по ноябрь 2025 года с аналогичным периодом прошлого года уже демонстрирует отрицательные значения по ключевым метрикам. Глава НФС отметила, что это свидетельствует о влиянии роста стоимости услуг на потребительское поведение.

Положительная динамика ключевых показателей в ноябре в фитнес-отрасли не отражает общей ситуации, если рассматривать более широкий горизонт. Если сравнивать период октябрь — ноябрь 2025 года с тем же периодом годом ранее, то мы видим уже отрицательные значения. Продажи клубных карт сократились в среднем по России на 1,7%, дополнительных услуг — в среднем на 0,6%, посещаемость — в среднем на 1,4%. Это говорит о том, что рост стоимости услуг, связанный с увеличением издержек бизнеса, влияет на поведение клиентов. Часть посетителей корректирует бюджет и сокращает частоту покупок: это тревожный сигнал, отражающий чувствительность потребителей к росту расходов, — резюмировала Силина.

