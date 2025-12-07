Крупнейшие дипломаты ЕС в панике из-за обилия проблем, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X. Так он ответил главе МИД Польши Радославу Сикорскому на слова о том, что Дмитриев и американский миллиардер Илон Маск хотят разделить Европу и эксплуатировать ее.

Крупнейшие дипломаты ЕС в панике. Решите проблемы, созданные ЕС: неконтролируемую миграцию, рост преступности, деиндустриализацию, высокие цены на энергоносители, ускоряющийся экономический спад и повсеместную цензуру. Европа заслуживает лучшего. Сделайте Европу снова великой, — написал Дмитриев.

До этого Сикорский обвинил американского миллиардера Илона Маска и спецпредставителя президента России Дмитриева в желании разделить европейские страны. Он посчитал, что они хотят доминировать в регионе.

Ранее Маск назвал Европу Четвертым рейхом. Он также выразил мнение, что Евросоюз должен быть упразднен, а отдельным странам следует вернуть их суверенитет. Позже Дмитриев написал, что европейцы страдают от последствий действий «агрессивных бюрократов ЕС», которые привели к росту миграции, преступности, цензуры и экономическим трудностям.