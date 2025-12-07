Польша обвинила Дмитриева и Маска в заговоре Сикорский обвинил Маска и Дмитриева в планах по разделению ЕС

Глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил американского миллиардера Илона Маска и спецпредставителя президента России, главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева в желании разделить европейские страны. В соцсети X он выразил мнение, что они хотят доминировать.

Дмитриев и Маск хотят разделить Европу, чтобы доминировать над нами и эксплуатировать нас, — написал польский дипломат.

Ранее Маск назвал Европу Четвертым рейхом. Он также заявлял, что Евросоюз должен быть упразднен, а отдельным странам следует вернуть их суверенитет. Позже Дмитриев написал, что европейцы страдают от последствий действий «агрессивных бюрократов ЕС», которые привели к росту миграции, преступности, цензуры и экономическим трудностям.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз должен был осудить коррупционный скандал на Украине, однако предпочел и дальше покрывать Киев. По его словам, европейские бюрократы сами «тонут во взяточничестве» и скандалах.