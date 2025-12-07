Европейцы страдают от последствий действий «агрессивных бюрократов ЕС», которые привели к росту миграции, преступности, цензуры и экономическим трудностям, считает спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В своей публикации в соцсети Х он поддержал бизнесмена Илона Маска, который назвал Европу Четвертым рейхом.

Воинственные бюрократы ЕС обрушили на европейцев иммиграцию, преступность, цензуру и экономический упадок. Страдающие европейцы — это и есть настоящая команда Европы, — написал Дмитриев.

Ранее Маск также заявил, что Евросоюз должен быть упразднен, а отдельным странам следует вернуть их суверенитет. По его словам, так европейские государства смогут лучше представлять свое население. Позже заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поддержал призыв Маска.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз должен был осудить коррупционный скандал на Украине, однако предпочел и дальше покрывать Киев. По его словам, европейские бюрократы сами «тонут во взяточничестве» и скандалах.