20 декабря 2025 в 18:12

Сикорский поздравил Орбана «орденом Ленина»

Радослав Сикорский Радослав Сикорский Фото: Igor Jakubowski/Keystone Press Agency/Global Look Press
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский опубликовал в соцсети Х изображение ордена Ленина с ироничной подписью: «Поздравляю». Так он отреагировал на неудачу с планами по использованию замороженных российских активов для кредита Украине, обвинив в этом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Этот пост стал продолжением публичной полемики между политиками, возникшей на фоне разногласий по вопросу финансовой поддержки Киева. Ранее Виктор Орбан заблокировал инициативу ЕС о выделении Украине кредита за счет средств, полученных от замороженных российских активов.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что без вклада Владимира Ленина современной Польши бы не существовало. Таким образом дипломат ответила на пост Сикорского. Он «пошутил» про Орбана, заработавшего орден Ленина.

До этого британский журналист Джонни Миллер заявил, что Евросоюз, приняв решение о бессрочной заморозке российских активов, нанес удар в первую очередь по самому себе. С его слов, в политике объединения наблюдались признаки саморазрушения.

