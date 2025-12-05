ТИЭФ'25
Подготовка теплицы к зиме: чек-лист важных дел под снегом

Алёна Волкова, кандидат биологических наук, автор блога «Алёнин Сад» в соцсети «Одноклассники»
Кажется, все? Снег выпал, можно спокойно не вспоминать об огороде до весны? А вы точно ничего не забыли? Сейчас проверим! Я, Алёна Волкова, кандидат биологических наук, автор блога «Алёнин Сад» в соцсети «Одноклассники», предлагаю вам пройтись по чек-листу подготовки теплицы к зиме и узнать, как реализовать защиту теплицы от снега и какие зимние работы в теплице нужно внести в календарь дел.

Зимние работы в теплице: защита от снега и подготовка к морозам

Для правильного содержания теплицы зимой необходимо выполнять ряд важных пунктов.

1. Сберегаем фурнитуру

Первое и очень важное дело при подготовке теплицы к зиме — выкрутить из механизма автоматического открывания форточек цилиндр с теплочувствительной жидкостью! Заморозка его испортит, и вам весной придется покупать новый.

2. Страхуемся от поломок

Затем необходимо расставить в теплице подпорки, если ее каркас не рассчитан на высокую снеговую нагрузку. Например, каркас из гнутого профиля или пластиковых трубок гарантированно сомнется даже в регионах со слабыми снегопадами. Несколько крепких досок под конек теплицы изнутри спасут вас от лишних трат весной, обеспечив эффективную защиту теплицы от снега.

3. Боремся со снегом

Чтобы правильно осуществлять уход за теплицей зимой, обязательно следите за состоянием покрытия. Снег, который накапливается на крыше, может давить на конструкцию и приводить не только к деформации каркаса, но и повреждению покрытия, особенно пленочного. Чтобы избежать неприятностей, снег нужно иногда сметать мягкой щеткой. При этом важно не использовать острые инструменты.

Подготовка теплицы к зиме: важные дела под снегом Подготовка теплицы к зиме: важные дела под снегом Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

4. Готовимся к весне

Уход за теплицей зимой включает в себя и подготовку к следующему сезону. Пока грядки пустые, самое время внести осенние удобрения (компост, перегной, минеральные удобрения) в почву под перекопку. В теплице это можно делать позднее, чем в открытом грунте, поскольку почва в теплице промерзает гораздо позже.

5. Не забываем проветривать

Оставьте двери теплицы открытыми. Почему это важно? Потому что мороз и хороший ток воздуха помогут в борьбе с вредителями и болезнями. Кроме этого, в таких условиях на стенках теплицы не будут развиваться зеленые водоросли, а на металлических каркасах — ржавчина.

Итак, правильное содержание теплицы зимой выполнить совсем не сложно, если соблюдать эти правила. Немного внимания к конструкции, почве и микроклимату сделают вашу теплицу надежной, долговечной и готовой к новому сезону, а весенние хлопоты пройдут значительно легче и продуктивнее.

