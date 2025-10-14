Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 10:03

Россиянам дали совет, как подготовить дачу к зиме

Депутат Чаплин: на даче нужно слить воду из всех труб при подготовке к зиме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При подготовке дачи к зиме нужно слить воду из всех труб и шлангов и перекрыть краны, заявил депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, переданным LIFE.ru, если этого не сделать, то водопроводную систему может разорвать морозом, а ремонт весной обойдется дорого.

Не стоит забывать и о внутренней системе водоснабжения, если дом не будет отапливаться зимой. Обязательно перекройте воду на входе в дом и слейте ее из всех внутренних труб, а также из бачка унитаза и сифонов раковин. Для консервации канализационной системы рекомендуется использовать незамерзающую жидкость, — сказал Чаплин.

Ранее специалист по садоводству Светлана Самойлова заявила, что в конце октября рекомендуется производить посев семян определенных видов зеленых культур в теплицу. По ее словам, там температурный режим является более благоприятным по сравнению с открытым грунтом, что позволяет осуществить посев в последние дни месяца.

Госдума
депутаты
дачи
дачники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-судья ВС не явился на разбирательство по иску Генпрокуратуры
Роботы могут вытеснить работников низкой квалификации в России
Дочь Ободзинского объяснила, почему он не уехал в США вслед за Успенской
Гарик Харламов открыл «Зону комфорта»
В горах Дагестана накрыли майнинг-фермы
Ценность света: как современные окна повышают стоимость жилья
Просто и сытно: перловая каша с печенкой по-советски — как в столовой
В России повысят исполнительский сбор до 12%
Грязевые массы «поглощают» Краснодарский край
Посол Франции высказался о конфискации активов России
Дочь Ободзинского впервые прокомментировала слухи о его романе с Пугачевой
«Самая ужасная из всех»: Трамп раскритиковал Time за его фото на обложке
Россиянам в Египте объявили «сухой закон»
В Китае признались, что военные потеряли дар речи из-за российской подлодки
Киркоров не вступил в наследство отца
Лауреат Нобелевской премии мира осудил Мачадо за слова о США
Шумахер подал обнадеживающий знак после травмы головы
Из европейской страны выдворили русскоязычного пенсионера
«Я решил стать добровольцем»: Лондон обвинили в убийствах жителей ДНР
Россиянам дали советы, как правильно готовить квашеную капусту
Дальше
Самое популярное
Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.