Россиянам дали совет, как подготовить дачу к зиме Депутат Чаплин: на даче нужно слить воду из всех труб при подготовке к зиме

При подготовке дачи к зиме нужно слить воду из всех труб и шлангов и перекрыть краны, заявил депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, переданным LIFE.ru, если этого не сделать, то водопроводную систему может разорвать морозом, а ремонт весной обойдется дорого.

Не стоит забывать и о внутренней системе водоснабжения, если дом не будет отапливаться зимой. Обязательно перекройте воду на входе в дом и слейте ее из всех внутренних труб, а также из бачка унитаза и сифонов раковин. Для консервации канализационной системы рекомендуется использовать незамерзающую жидкость, — сказал Чаплин.

