27 декабря 2025 в 11:31

Цветут красивее петуний и не боятся ни жары, ни дождей: чудо-однолетники для дачи

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если вы устали каждый сезон выхаживать рассаду петунии и наблюдать, как ее нежные цветки гибнут от дождя, пора обратить внимание на более стойких и не менее эффектных конкурентов.

Настоящими чемпионами по выносливости считаются вербена и лантана: эти однолетники не только переживают летний зной, но и демонстрируют феноменальную устойчивость к непогоде, сохраняя идеальную форму соцветий даже после сильных ливней. Для солнечных мест идеально подходит цинния, чьи яркие махровые «шапки» только набирают силу в самую жару и не теряют декоративности.

В поисках неприхотливой альтернативы для кашпо обратите внимание на сурфинии — гибриды петунии, которые отличаются особой устойчивостью к ветру и дождю, быстро восстанавливаясь после непогоды. А для создания пышного, устойчивого к любым капризам лета цветника выбирайте бархатцы и космею: они легко переносят и засуху, и перепады температур, цветя без устали до самых заморозков. Все эти чудо-однолетники цветут красивее петуний и не бояться ни жары, ни дождей.

Ранее был назван многолетник, который превосходит розы по красоте и пышности бутонов.

Дарья Иванова
