Ваша клумба будет самой красивой, соседи останутся в шоке: цветок с огромными шапками соцветий

Если вы хотите, чтобы ваша клумба была самой красивой на улице и не оставляла соседям ни единого шанса на победу в негласном соревновании, посадите этот цветок с огромными шапками соцветий.

Гортензия метельчатая — этот королевский кустарник цветет огромными, пышными шапками соцветий, достигающими 30-40 см в длину, которые сплошь покрывают растение и меняют окраску в течение сезона от кремово-белой до насыщенно-розовой и даже малиновой.

Гортензия цветет с июля до самых заморозков, и в это время она становится центром всеобщего внимания. Соседи останутся в шоке!

Другой бесспорный лидер — древовидный пион, чьи огромные, до 25 см в диаметре, махровые цветы не оставят равнодушным никого. А для любителей ярких красок подойдет рододендрон, который весной превращается в сплошное цветущее облако.

