Бордюры из хосты — простой способ сделать участок аккуратным и визуально дорогим

Хоста — одно из самых выигрышных растений для оформления дорожек и зон отдыха. Ее пышные листья создают плотную зеленую линию, которая словно «собирает» пространство и делает его более структурированным. Именно поэтому такие бордюры часто используют в ландшафтном дизайне — они придают саду законченный вид без лишних затрат.

Лучше всего высаживать хосту вдоль дорожек, чередуя сорта с разным оттенком листьев — от светло-зеленого до насыщенно-темного или с декоративной каймой. Самые неприхотливые сорта, которые хорошо приживаются почти в любых условиях: «халцион», «патриот», «Фрэнсис Уильямс», «голден тиара», «блю энджел».

При этом растение не требует сложного ухода: отлично растет в полутени, спокойно переносит перепады температуры и со временем становится только гуще и эффектнее. Важно соблюдать расстояние при посадке — через сезон кусты разрастаются и образуют плотную линию без пробелов.

Если добавить мульчу или аккуратную окантовку, бордюр будет выглядеть еще более аккуратно и «дорого». Это простой прием, который заметно преображает участок и делает его визуально более ухоженным.

Ранее мы рассказывали о соде в огороде. Для чего нужна, а что может погубить растения.