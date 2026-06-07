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07 июня 2026 в 07:00

Червивой вишни больше не будет — простой солевой прием спасает урожай без затрат

Фото: Unspecified/Danita Delimont/Global Look Press
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Каждый дачник мечтает снять с дерева крупную и сладкую вишню, а не выбрасывать ягоды с червями внутри. Оказывается, справиться с вишневой мухой можно без дорогих препаратов и сложных обработок. Старый способ с обычной солью до сих пор помогает многим сохранить урожай.

После цветения, когда на ветках появляются маленькие зеленые ягоды, нужно обработать почву под деревом. Сначала убирают сорняки, листья и мусор вокруг ствола. Затем по всей площади под кроной рассыпают крупную соль — примерно килограмм на квадратный метр. После этого землю очень обильно проливают водой, чтобы соль хорошо впиталась в верхний слой грунта.

Именно там зимуют куколки вишневой мухи. Солевой раствор мешает вредителям выбраться наружу и помогает сократить численность насекомых в новом сезоне. Для лучшего результата важно вовремя собирать ягоды и не оставлять падалицу под деревом.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что червивых ягод стало гораздо меньше. Дополнительно она советует рыхлить почву под вишней после дождей — так вредителям сложнее пережить сезон.

Ранее сообщалось, что пышные пионы — это не удача, а результат точного ухода в нужный момент. Весной закладывается все: и количество бутонов, и их размер.

Проверено редакцией
Общество
вишня
советы
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Марина Макарова
М. Макарова
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