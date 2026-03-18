Все о соде в огороде: для чего нужна, а что может погубить растения

Обычная пищевая сода — простой и доступный помощник в огороде. Многие дачники используют её для защиты растений и ухода за грядками. Но важно помнить: при неправильном применении она может не помочь, а навредить. Разберёмся, как использовать соду правильно.

Соду часто применяют против мучнистой росы. Для этого готовят раствор: примерно 1 столовая ложка соды, немного мыла и 1 литр воды. Таким составом опрыскивают огурцы и другие растения раз в неделю.

При первых признаках грибка на томатах тоже используют содовый раствор, но более слабый — около 1 чайной ложки на литр воды. Это помогает замедлить развитие болезни. От тли и гусениц применяют смесь соды с водой и небольшим количеством масла. Обрабатывают в основном нижнюю сторону листьев, где чаще всего прячутся вредители.

Некоторые огородники используют соду и для улучшения вкуса томатов — слабый раствор добавляют при поливе под корень раз в несколько недель. Считается, что плоды становятся слаще. Также сода помогает в теплице: её рассыпают в углах, чтобы уменьшить сырость и неприятные запахи.

Но важно помнить: сода — это щёлочь. При слишком частом использовании она может изменить кислотность почвы и навредить растениям. Поэтому применять её нужно умеренно и только при необходимости.

Если соблюдать меру, сода становится полезным помощником, а не причиной проблем на участке.

Ранее мы рассказывали о 5 культурах, которые нужно успеть посеять на рассаду в марте.