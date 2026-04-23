Пачку кухонного помощника выношу в огород: как правильно использовать соду, чтобы усилить урожай и не навредить растениям

Сначала кажется странным, но обычная сода действительно работает на грядках — если соблюдать меру и понимать, когда ее применять.

Пищевая сода помогает мягко регулировать кислотность почвы, снижает закисление и создает более комфортные условия для роста корней. В результате растения быстрее развиваются, лучше завязывают плоды и реже болеют. Дополнительно она работает как щадящее средство против тли, слизней и некоторых грибковых проблем.

Главное — строгая дозировка. Для базового раствора достаточно 2 столовых ложек соды без горки на 10 литров воды. Такой состав подходит для огурцов, томатов, перца, кабачков и других овощей. Под каждый куст выливают около 0,5 литра раствора, не чаще 2-3 раз за сезон.

В первой половине роста сода помогает поддержать растения и снизить риск заболеваний. Но важно не переусердствовать: избыток может ухудшить структуру почвы и замедлить развитие. Молодую рассаду таким раствором лучше не обрабатывать — она слишком чувствительна.

Опрыскивание по листу используют как дополнительную защиту. Раствор наносят в теплую сухую погоду, утром, чтобы листья успели высохнуть. Это снижает риск появления грибка и делает растения менее привлекательными для вредителей.

Особенно хорошо сода проявляет себя на пасленовых и тыквенных культурах: томаты, огурцы и кабачки реагируют активным ростом и более стабильным плодоношением. Но применять ее стоит как дополнение, а не замену полноценным подкормкам.