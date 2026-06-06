Забудьте про однолетники: этот многолетник из семечка вырастает в цветущий куст к середине лета

Забудьте про однолетники: этот многолетник из семечка вырастает в цветущий куст к середине лета

Этот многолетник растет на любых почвах и не требует частого полива. Достаточно посеять семена прямо в грунт в мае-июне — и к середине июля вырастут кустики высотой от 40 до 80 см, усыпанные десятками соцветий.

Цветки скабиозы выглядят очень экзотично: они напоминают изящные бархатные подушечки с выпуклой серединкой и кружевными лепестками по краю. Палитра оттенков разнообразна — от нежнейших голубых, сиреневых и белых до насыщенных бордовых, фиолетовых и даже светло-желтых тонов.

Скабиоза цветет непрерывно с июля и до самых заморозков, если вовремя удалять увядшие головки. На одном месте многолетние сорта могут расти 4–5 лет, а при правильном укрытии на зиму (сухой листвой или опилками) они выдерживают морозы и в средней полосе, и в Сибири.

Посадите скабиозу один раз — и каждое лето ваш сад будет напоминать трепетный букет без лишних хлопот с поливом и подкормками.

Ранее был назван цветок для ленивого сада на замену бархатцам и календуле: бутоны всех цветов радуги.