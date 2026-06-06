Лепестки цвета марсала с фиолетовой дымкой — как любимое вино в каплях росы. Многолетник-самоцвет для яркого сада

Лепестки цвета марсала с фиолетовой дымкой — как любимое вино в каплях росы. Многолетник-самоцвет для яркого сада

Эта хризантема мультифлора с благородным названием Harlem Purple — настоящая звезда осеннего сада. Ее густой, насыщенный оттенок марсала с легкими винными и бордовыми переливами напоминает драгоценный рубин или терпкое вино. Цветки — корзинки диаметром 3–5 см, плотные, махровые, собранные в идеально шаровидный куст, который не требует формировки: природа сама создает пышную «подушку», усыпанную сотнями соцветий.

Мультифлора цветет обильно и продолжительно — с конца августа до устойчивых заморозков. Даже когда большая часть сада уже готовится ко сну, Harlem Purple продолжает гореть глубоким бархатным огнем. Высота куста — всего 40–60 см, но в ширину он разрастается до метра, превращаясь в плотное цветущее облако, которое не нуждается в подвязке или формировании.

Harlem Purple прекрасно смотрится в одиночных посадках на газоне, в контейнерах, в групповых клумбах и рабатках. Срезанные цветы стоят в вазе до трех недель. Посадите ее — и ваш сентябрь станет праздником глубокого, роскошного цвета.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.