Каждый цветок — как капля растопленного янтаря с огненным сердцем. Сорт-рекордсмен по длительности цветения

Каждый цветок — как капля растопленного янтаря с огненным сердцем. Сорт-рекордсмен по длительности цветения

Петуния «солнечное танго» — это не просто цветок, это маленькое солнце, которое поселяется на вашем балконе или клумбе. Ее густо-махровые цветки переливаются всеми оттенками желтого и оранжевого, словно языки пламени, исполняющие завораживающий танец. Ярко-желтые края лепестков плавно переходят в огненно-оранжевую сердцевину, создавая иллюзию горящего уголька. Цветки крупные, плотные, собраны в компактные кустики, которые с июня до первых заморозков усыпаны этим солнечным великолепием.

Сорт идеально подходит для подвесных корзин, балконных ящиков, террас и клумб. Петуния не боится дождя и ветра — ее лепестки не повреждаются, а окраска не выцветает даже под палящим солнцем.

Петуния «Солнечное танго» заслужила любовь садоводов за свою неприхотливость и потрясающую декоративность. Она превращает любое пространство в яркий жизнерадостный уголок, наполненный теплом и светом. Это растение — настоящий антидепрессант в мире флоры.

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