19 марта 2026 в 12:00

Бросаю семена в землю в марте — в июне в саду цветущий ковер. Три многолетника, которые нужно посеять прямо сейчас

Фото: D-NEWS.ru
Март — горячая пора для цветоводов, и, если вы мечтаете о саде, который будет радовать яркими красками все лето, тянуть с посевом нельзя. В первую очередь стоит обратить внимание на три культуры, которые при раннем старте дадут особенно пышное цветение: гвоздика садовая, вербена гибридная и дельфиниум.

Гвоздика садовая — культура с длинным периодом вегетации: от посева до цветения проходит около полугода. В средней полосе и Подмосковье семена сеют в марте, на юге можно начинать в конце февраля, а на Урале и в Сибири сроки сдвигаются на начало апреля. Высаживают рассаду на грядку в мае-июне.

Вербена гибридная — настоящая королева непрерывного цветения, она будет радовать с июня до самых заморозков, превращая сад в оазис. Семена прорастают при температуре +23–25 °С, всходы появляются через 4–7 дней. Оптимальный срок посева — вторая декада марта, тогда растениям хватит естественного света.

Дельфиниум гибридный требует особого подхода: его семенам обязательно нужна стратификация. Перед посевом их выдерживают в холодильнике при температуре +3–5 °С в течение 2–3 недель. Сеют в середине марта, тогда через 1,5–2 недели появятся дружные всходы.

Хитрости для успеха: стратифицируйте дельфиниум обязательно, вербену не загущайте — во влажную погоду это может спровоцировать мучнистую росу, а гвоздику после всходов держите в прохладе (+15 °С), чтобы рассада не вытягивалась.

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.

Проверено редакцией
Кидаю в кастрюлю крупинку — и на столе «розовые жемчужинки»: копеечное средство дарит королевский оттенок
Эти капустные стейки — гениальный способ преобразить простой овощ. Копеечный ужин, а какой вкус! Невероятно аппетитно
Коричные гренки на сливочном масле: сверху карамельные яблоки — вкуснота из копеечных ингредиентов
Бордюры из хосты — простой способ сделать участок аккуратным и визуально дорогим
Только снег сойдет: пять многолетников, которые зацветают самыми первыми — открывают весну в саду
многолетники
садоводы
дачники
цветы
Мария Левицкая
М. Левицкая
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

