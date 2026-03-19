Бросаю семена в землю в марте — в июне в саду цветущий ковер. Три многолетника, которые нужно посеять прямо сейчас

Март — горячая пора для цветоводов, и, если вы мечтаете о саде, который будет радовать яркими красками все лето, тянуть с посевом нельзя. В первую очередь стоит обратить внимание на три культуры, которые при раннем старте дадут особенно пышное цветение: гвоздика садовая, вербена гибридная и дельфиниум.

Гвоздика садовая — культура с длинным периодом вегетации: от посева до цветения проходит около полугода. В средней полосе и Подмосковье семена сеют в марте, на юге можно начинать в конце февраля, а на Урале и в Сибири сроки сдвигаются на начало апреля. Высаживают рассаду на грядку в мае-июне.

Вербена гибридная — настоящая королева непрерывного цветения, она будет радовать с июня до самых заморозков, превращая сад в оазис. Семена прорастают при температуре +23–25 °С, всходы появляются через 4–7 дней. Оптимальный срок посева — вторая декада марта, тогда растениям хватит естественного света.

Дельфиниум гибридный требует особого подхода: его семенам обязательно нужна стратификация. Перед посевом их выдерживают в холодильнике при температуре +3–5 °С в течение 2–3 недель. Сеют в середине марта, тогда через 1,5–2 недели появятся дружные всходы.

Хитрости для успеха: стратифицируйте дельфиниум обязательно, вербену не загущайте — во влажную погоду это может спровоцировать мучнистую росу, а гвоздику после всходов держите в прохладе (+15 °С), чтобы рассада не вытягивалась.

