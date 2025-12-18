Новый год-2026
Забудьте про розы: этот многолетник превзойдет их по красоте и пышности бутонов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если вы ищете цветок, чьи бутоны затмят даже розы, обратите внимание на пион. Его роскошные махровые соцветия диаметром до 20–25 см представляют собой настоящее произведение искусства.

Пион поражает богатством оттенков от нежно-белого до насыщенного бордового и изысканным ароматом. В отличие от капризных роз, пион — настоящий долгожитель, способный расти на одном месте десятки лет, не требуя сложного ухода. Достаточно посадить его на солнечном, защищенном от ветра участке с глубоко обработанной почвой, и каждое лето вы будете любоваться феерическим цветением.

Забудьте про розы! Этот многолетник превзойдет их по красоте и пышности бутонов. Его пышный куст с ажурной листвой декоративен и после цветения, а срезанные бутоны стоят в вазе до двух недель.

