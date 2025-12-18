Миронов призвал наказывать рублем скрывающихся за границей осужденных

Граждан, осужденных заочно в России и скрывающихся за границей без возможности экстрадиции, необходимо наказывать рублем, заявил журналистам лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, необходимо арестовать их счета и недвижимость.

Давайте хотя бы сделаем так, что недвижимость их арестовывается, счета их арестовываются, они не имеют права на вождение машины и пользование любыми госуслугами. Ну хотя бы так. Если вы (страны Евросоюза. — NEWS.ru) не хотите экстрадировать [их] сюда и вы не можете доказать [их невиновность], давайте будем бить их рублем. Это абсолютно справедливо, — сказал парламентарий.

Ранее Миронов заявил, что никаких гарантий безопасности для Украины со стороны Запада не потребуется, если в стране будет ликвидирована националистическая власть. Так он прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о готовности Киева отказаться от планов по вступлению в НАТО в обмен на гарантии безопасности.