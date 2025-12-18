Барщевский оставил должность представителя правительства в КС

Представитель правительства РФ в Конституционном суде Михаил Барщевский заявил о намерении покинуть должность, передает «Интерфакс». Юрист сообщил о своем решении во время рассмотрения очередного дела в в Санкт-Петербурге.

Я перед вами выступаю в последней раз. Спасибо за это время, и дай вам бог. Не со всеми решениями Конституционного суда я был согласен, но по всем определяющим жизнь страны делам я доволен тем, что позиция Конституционного суда и правительства, которое я представлял, совпадала, — заявил Барщевский.

Юрист также признался, что его огорчает отказ от публикации особого мнения судей. По словам Барщевского, такая практика шла на пользу юридической науке.

Ранее стало известно, что председатель Московского городского суда Михаил Птицын назначен новым главой Совета судей России. Его кандидатуру предложил председатель Верховного суда Игорь Краснов. Решение приняли на пленарном заседании Совета в Москве после досрочного прекращения полномочий Виктора Момотова 14 ноября.