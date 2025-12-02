День матери
02 декабря 2025 в 10:49

Стало известно имя нового главы Совета судей России

Главой Совета судей России стал председатель Мосгорсуда Михаил Птицын

Михаил Птицын Михаил Птицын Фото: РИА Новости
Председатель Московского городского суда Михаил Птицын назначен новым главой Совета судей России, сообщает ТАСС. Решение приняли на пленарном заседании Совета в Москве после досрочного прекращения полномочий Виктора Момотова 14 ноября. Кандидатуру Птицына предложил председатель Верховного суда Игорь Краснов, и она была одобрена.

Решение о назначении Птицына принято, — заключил Краснов.

Момотов покинул должность после иска Генпрокуратуры об изъятии активов стоимостью не менее 9 млрд рублей, включая более 100 объектов недвижимости, оформленных на его компаньонов Ивана и Андрея Марченко. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры.

Ранее в отставку досрочно ушел мэр Иваново Александр Шаботинский. Депутаты гордумы приняли это решение на внеочередном собрании, они также поблагодарили его за вклад в развитие города. Шаботинский руководил городом с июля 2024 года.

До этого президент России Владимир Путин назначил нового заместителя министра обороны страны: им стал бывший командующий группировкой войск «Юг» Александр Санчик. Глава государства отметил, что его боевой опыт будет полезен на новой должности.

суды
судьи
назначения
должности
