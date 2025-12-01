День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 17:52

Мэр российского города внезапно сложил полномочия

Глава Иваново Шаботинский объявил о досрочном прекращении полномочий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Глава города Иваново Александр Шаботинский 1 декабря досрочно сложил полномочия, сообщили в пресс-службе Ивановской гордумы. По словам представителей городского парламента, отставку чиновника приняли депутаты на внеочередном заседании.

Депутаты выразили благодарность Александру Леонидовичу за период работы и его вклад в развитие города Иванова, — добавили в пресс-службе.

Шаботинского избрали градоначальником в июле 2024 года. Ранее он занимал пост первого заместителя, однако был вынужден перенять обязанности после того, как с руководящей должности ушел бывший глава города Владимир Шарыпов.

До этого мэр города Биробиджана в Еврейской автономной области Максим Семенов сообщил, что уходит в отставку. Он поблагодарил всех за доверие и добавил, что получил бесценный опыт работы. Чиновник также пожелал всем счастья и здоровья и выразил уверенность в том, что Биробиджан ждут новые достижения.

Ранее мэр Чебоксар Владимир Доброхотов ушел со своего поста спустя пять дней после назначения. До вступления в должность он обещал «сделать много важных дел», но позже объяснил отказ от должности «постановкой новых задач».

Россия
Иваново
мэры
отставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бородина, Джигурда, Лепс: шокирующие слова звезд о скандале с Долиной
Патрики — все? Ресторатор предрек скорый конец модных кафе в центре Москвы
Выяснилось, какие вопросы обсудят на встрече Шойгу и главы МИД КНР
Увольнение Ермака сравнили с воровской сходкой
«Положение шаткое»: депутат о возможной отставке Зеленского
«Должны быть»: Макрон о переговорах по активам России без Европы
В Эстонии призвали Киев поумерить пыл в уничтожении судов
Украинскую судью наказали за запугивание фигуриста
Российский переговорщик указал на предзнаменование скорого мира на Украине
Появились подробности переговоров США с Украиной
Костин раскрыл причину вражды банков и маркетплейсов
Смерть мужа, монастырь, слухи о госпитализации: как живет Ирина Муравьева
Появились кадры избитой до смерти девочки из Донецка
Ресторатор Миронов раскрыл, популярны ли блюда от нейросетей
Осужден топ-менеджер банка, куда зачисляется зарплата Путина
Курс доллара упал до минимума с середины июля
Неспортивный интерес: ММА-тренер оказался главой ОПГ
Ушедшего из-за взятки на СВО чиновника взяли за попытку подкупить военных
Политолог предсказал возможную судьбу экс-главы офиса Зеленского
Политолог ответил, смогут ли лидеры ЕС убедить США занять сторону Украины
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут
Общество

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.