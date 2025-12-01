Мэр российского города внезапно сложил полномочия

Глава города Иваново Александр Шаботинский 1 декабря досрочно сложил полномочия, сообщили в пресс-службе Ивановской гордумы. По словам представителей городского парламента, отставку чиновника приняли депутаты на внеочередном заседании.

Депутаты выразили благодарность Александру Леонидовичу за период работы и его вклад в развитие города Иванова, — добавили в пресс-службе.

Шаботинского избрали градоначальником в июле 2024 года. Ранее он занимал пост первого заместителя, однако был вынужден перенять обязанности после того, как с руководящей должности ушел бывший глава города Владимир Шарыпов.

До этого мэр города Биробиджана в Еврейской автономной области Максим Семенов сообщил, что уходит в отставку. Он поблагодарил всех за доверие и добавил, что получил бесценный опыт работы. Чиновник также пожелал всем счастья и здоровья и выразил уверенность в том, что Биробиджан ждут новые достижения.

Ранее мэр Чебоксар Владимир Доброхотов ушел со своего поста спустя пять дней после назначения. До вступления в должность он обещал «сделать много важных дел», но позже объяснил отказ от должности «постановкой новых задач».