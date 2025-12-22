Силы ПВО отразили попытку массированной атаки ВСУ на Севастополь Развожаев: ПВО и Черноморский флот сбили восемь дронов ВСУ над Севастополем

Силы ПВО РФ и Черноморского флота продолжают отражать воздушную атаку дронов ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, восемь воздушных целей над разными районами города уже сбили.

Силы ПВО и нашего Черноморского флота продолжают отражать атаку ВСУ. Уже сбито восемь воздушных целей как над морем, так и над разными районами города, — сказано в публикации.

По предварительной информации от Спасательной службы Севастополя, осколки сбитого беспилотника упали в районе улицы Хрусталева. Пострадавших среди мирных жителей зафиксировано не было, заключил Развожаев.

Ранее в поселке Волна Темрюкского района из-за атаки беспилотников повреждения получили два причала и два судна. Кроме того, там началось возгорание площадью 1–1,5 тыс. квадратных метров.

До этого военкор Юрий Котенок обратил внимание, что Вооруженные силы Украины временно приостановили атаки на российские регионы. По его мнению, это может сигнализировать о подготовке масштабного удара.