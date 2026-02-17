Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 10:24

В Севастополе назвали поражающие элементы одного из атаковавших БПЛА

Развожаев: один из атаковавших Севастополь БПЛА содержал металлические шары

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В одном из беспилотников, атаковавших Севастополь, нашли металлические шары, заявил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. Он отметил, что из-за детонации дрона выбило стекла в близлежащих домах, повреждены машины. Никто не пострадал.

Сбитый БПЛА, который сдетонировал в одном из дворов на [улице] Гоголя, был начинен поражающими металлическими шариками, — написал Развожаев.

Ранее временное предупреждение о беспилотной опасности было объявлено на территории Свердловской области, введен упреждающий режим реагирования. Власти предупредили местных жителей о возможных временных ограничениях на работу мобильного интернета.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь перехватили и ликвидировали 151 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, 50 и 29 БПЛА уничтожили над Черным и Азовским морями, 38 — над Крымом, еще 18 беспилотников сбили над территорией Краснодарского края.

Вечером 16 февраля Развожаев заявил, что российские военные отражают атаку беспилотников Вооруженных сил Украины в Севастополе, было сбито пять воздушных целей. Системы противовоздушной обороны работали над акваторией Черного моря.

