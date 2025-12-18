«Сдаются целыми взводами»: пленный ВСУ раскрыл, что происходит на фронте

Около 30 человек из 38-й бригады ВСУ сдались российской армии, рассказал пленный украинский боец Юрий Сорока. По его словам, он вместе с сослуживцами решил сдаться, когда услышал по рации, как много солдат бросают оружие.

Мы пока были на позиции, по рации слышали на других каналах, что один или несколько взводов, около 30 человек сдались в плен из этой же бригады. То есть мы уже поняли, что сдаются в плен, то есть не убивают, и мы все-таки приняли решение выходить оттуда и по возможности сдаваться в плен, — признался Сорока.