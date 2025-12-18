Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 12:23

«Сдаются целыми взводами»: пленный ВСУ раскрыл, что происходит на фронте

Пленный боец ВСУ Сорока: около 30 человек из 38-й бригады ВСУ сдались в плен

Читайте нас в Дзен

Около 30 человек из 38-й бригады ВСУ сдались российской армии, рассказал пленный украинский боец Юрий Сорока. По его словам, он вместе с сослуживцами решил сдаться, когда услышал по рации, как много солдат бросают оружие.

Мы пока были на позиции, по рации слышали на других каналах, что один или несколько взводов, около 30 человек сдались в плен из этой же бригады. То есть мы уже поняли, что сдаются в плен, то есть не убивают, и мы все-таки приняли решение выходить оттуда и по возможности сдаваться в плен, — признался Сорока.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Европейская страна не поддерживает ЕС в вопросе российских активов
Комментатор Орлов оценил роль Дзюбы в «Акроне»
«Людей волнует»: Миронов выступил со смелым предложением по тарифам ЖКХ
«Есть где жить»: Лещенко о решении суда по делу Долиной
Барщевский оставил должность представителя правительства в КС
ФАС выступила с важным заявлением на фоне увеличения НДС
Ответ Путина на провокации в Черном море восхитил Китай
Миронов призвал наказывать рублем скрывающихся за границей осужденных
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Жители Пермского края сняли на видео редкое атмосферное явление
Российские туристы столкнулись с нашествием медуз за границей
В России рекордно сократилось число «экстремальных трудоголиков»
«Чудеса случаются»: Непомнящий высоко оценил игру Сафонова за ПСЖ
«Сдаются целыми взводами»: пленный ВСУ раскрыл, что происходит на фронте
Почему не работает WhatsApp 18 декабря: где сбои в России, полный блок
Глава Крыма рассказал, как обстоит ситуация с безопасностью в регионе
Булыкин оценил шансы Сафонова стать основным вратарем ПСЖ на долгие годы
В Башкирии родился ребенок с необычной аномалией
«Мимоза» без консервов: добавляю кальмары — салат выходит вкуснее и нежнее
«Герани» сожгли энергетику в Кривом Роге: удары по Украине 18 декабря
Дальше
Самое популярное
Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Гвоздь программы новогоднего стола — медово-чесночная курица: простое праздничное горячее
Общество

Гвоздь программы новогоднего стола — медово-чесночная курица: простое праздничное горячее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.