18 декабря 2025 в 12:20

Глава Крыма рассказал, как обстоит ситуация с безопасностью в регионе

Аксенов: в Крыму решены все основные вопросы, связанные с безопасностью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Основные стратегические проблемы, связанные с безопасностью в Крыму, решены, заявил телеканалу «Россия 24» глава региона Сергей Аксенов. По его словам, осталось разобраться с такими вопросами, как повышение уровня жизни в республике, улучшение инфраструктуры.

В Республике Крым решены все глобальные стратегические вопросы, в том числе обеспечение безопасности, электроснабжение, логистика и прочее, — сказал Аксенов.

Ранее стало известно, что Крым в 2026 году получит 10 млрд рублей на ремонт дорог, что более чем в три раза превышает финансирование в текущем году. Эти инвестиции позволят повысить долю дорог в нормативном состоянии с 46,6% до 51% к 2030 году. В числе ключевых объектов — завершение капремонта путепровода на трассе Р-280 «Новороссия», которая является популярным курортным маршрутом.

До этого Аксенов доложил президенту о положительной динамике в экономике Крыма. По его словам, рост налоговых и неналоговых доходов бюджета продолжается, несмотря на все существующие внешние негативные факторы. Основными драйверами развития выступают федеральная целевая программа и национальные проекты.

