Аксенов доложил Путину о состоянии экономики Крыма

Глава Республики Крым Сергей Аксенов проинформировал президента России Владимира Путина в ходе рабочей встречи о положительной динамике в экономике региона, передает пресс-служба Кремля. По его словам, рост налоговых и неналоговых доходов бюджета продолжается, несмотря на все существующие внешние негативные факторы.

Экономика, несмотря на внешние факторы воздействия, все равно рост демонстрирует, налоговые и неналоговые доходы в бюджет Республики Крым, рост по отношению к прошлому году, несмотря на все негативные факторы внешнего воздействия, — сказал Аксенов.

В своем докладе руководитель региона указал, что основными драйверами развития выступают федеральная целевая программа и национальные проекты. В настоящее время в Крыму реализуется 12 национальных и 42 региональных проекта, в рамках которых ведется строительство и капитальный ремонт около 200 крупных объектов.

Особое внимание Аксенов уделил созданию в республике трех современных экотехнопарков для решения проблемы накопленных отходов. Он уточнил, что первый из них планируется ввести в эксплуатацию в текущем году, а остальные — в 2026 и 2027 годах соответственно.

Общая мощность этих объектов по переработке твердых коммунальных отходов составит 860 тыс. тонн. Глава Крыма подчеркнул, что данный проект осуществляется при полной поддержке правительства и по прямому поручению президента. Путин, в свою очередь, выразил удовлетворение ходом выполняемых работ.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф на встрече с Путиным рассказал о современной технологии «Вжух». С помощью нее граждане России оплачивают покупки улыбкой. По его словам, на сегодняшний день в стране действуют 1,3 млн терминалов с биометрической оплатой.