Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 18:06

Путину рассказали об отечественной разработке «Вжух»

Греф рассказал Путину, что россияне активно пользуются технологией «Вжух»

Встреча Владимира Путина с председателем правления Сбербанка Германом Грефом Встреча Владимира Путина с председателем правления Сбербанка Германом Грефом Фото: kremlin.ru

Граждане России активно оплачивают покупки улыбкой или при помощи технологии, получившей название «Вжух», заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным председатель правления Сбербанка Герман Греф. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, на сегодняшний день в стране действуют 1,3 млн терминалов с биометрической оплатой.

Две технологии, которые в мире отсутствуют пока, — это платеж лицом и «Вжух», мы ее так назвали, потому что очень быстрая технология платежа с помощью Bluetooth, — сказал Греф.

Он добавил, что «Вжух» позволяет россиянам оплачивать покупки через Bluetooth менее чем за секунду. Данная технология стала заменой сервису Apple Pay на смартфонах iPhone, который прекратил работу.

В ходе встречи Путин заявил, что нынешние показатели Сбербанка говорят об устойчивости финансового учреждения. Греф отметил, что риски полностью под контролем. Он также выразил надежду, что в 2026 году банк побьет свой же рекорд. Ожидается, что в 2025 году организация получит прибыль примерно на 6% выше, чем в прошлом году.

Сбер
Сбербанк
Герман Греф
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Индии сообщили о росте числа погибших при взрыве в Нью-Дели
Мужчина упал на рельсы метро и умер
Дочь 88-летней Эдиты Пьехи раскрыла состояние здоровья матери
Поставляли мясо в рестораны? В Москве задержали похитителей собак, детали
В Финляндии нашли лишенных лицензий за рубежом врачей
Трамп пообещал вознаграждение не участвовавшим в шатдауне авиадиспетчерам
В Госдуме оценили взлом главного мессенджера ВСУ российскими хакерами
На Западе раскрыли, почему Зеленский не пойдет на мир
В ДНР осудили колумбийских наемников ВСУ
Россия покажет всему миру сотни экспонатов военной техники
Операторы будут «отрубать» связь по указу ФСБ? Как это работает, детали
В Сочи признали неподготовленность города к грузопассажирским судам
Украинцам с генераторами предложили необычный способ заработка
«Я не давал отпор»: сын Децла рассказал о травле со стороны фанатов Тимати
В столичной высотке затопило 14 этажей
В Госдуме нашли альтернативу для СНИЛС и ОМС
В сборной Чили раскрыли, почему рекордсмен команды не поедет в Россию
Довели до гангрены: девушка лишилась рук из-за шерстяных колготок
«Охлаждение» сим-карт россиян заработало
Суд подтвердил законность приговора посмертно осужденного Хачатуряна
Дальше
Самое популярное
Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Напиток здоровья и красоты: самым полезным сортом чая оказался не зеленый
Семья и жизнь

Напиток здоровья и красоты: самым полезным сортом чая оказался не зеленый

Лучше чизкейка — готовим заливной пирог с творогом по простому рецепту
Семья и жизнь

Лучше чизкейка — готовим заливной пирог с творогом по простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.