Граждане России активно оплачивают покупки улыбкой или при помощи технологии, получившей название «Вжух», заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным председатель правления Сбербанка Герман Греф. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, на сегодняшний день в стране действуют 1,3 млн терминалов с биометрической оплатой.

Две технологии, которые в мире отсутствуют пока, — это платеж лицом и «Вжух», мы ее так назвали, потому что очень быстрая технология платежа с помощью Bluetooth, — сказал Греф.

Он добавил, что «Вжух» позволяет россиянам оплачивать покупки через Bluetooth менее чем за секунду. Данная технология стала заменой сервису Apple Pay на смартфонах iPhone, который прекратил работу.

В ходе встречи Путин заявил, что нынешние показатели Сбербанка говорят об устойчивости финансового учреждения. Греф отметил, что риски полностью под контролем. Он также выразил надежду, что в 2026 году банк побьет свой же рекорд. Ожидается, что в 2025 году организация получит прибыль примерно на 6% выше, чем в прошлом году.