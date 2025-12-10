В Сбербанке раскрыли ожидания по ключевой ставке на 2026 год

Ключевая ставка в России может снизиться до 12% к концу 2026 года, заявил в рамках «Дня инвестора» глава Сбербанка Герман Греф. По его расчетам, рост экономики составит около 1%, сообщает ТАСС.

В 2026 году мы ожидаем сдержанного роста экономики на уровне примерно 1%. Инфляционное давление будет ослабевать и приблизится к цели регулятора. В таких условиях мы ожидаем смягчения ДКП, к концу 2026 года ключевая ставка может достичь 12%, — сказал Греф.

Ранее бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что снижение ключевой ставки до 6–7% возможно в 2026 году при условии достижения целевых показателей по инфляции. По его оценке, нынешняя ситуация со ставкой является неоднозначной и сложной.

Экс-премьер назвал ситуацию с ключевой ставкой сложной и неоднозначной, сравнив ее с «палкой о двух концах», так как слишком быстрое снижение может спровоцировать рост цен. Степашин считает, что для промышленности и ипотечного кредитования текущий уровень ставки остается высоким, но торопиться не стоит.

До этого глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин допустил, что Банк России в декабре может пойти на уменьшение ключевой ставки на 0,5 процентного пункта, однако не исключается и сценарий ее сохранения на нынешнем уровне. По его прогнозам, повышения ключевой ставки к концу года не ожидается.