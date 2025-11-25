День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 12:36

«Дай бог»: в РСПП дали прогноз по ключевой ставке

Президент РСПП Шохин допустил снижение ключевой ставки в декабре на 0,5 п.п.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Банк России в декабре может пойти на уменьшение ключевой ставки на 0,5 процентного пункта, однако не исключается и сценарий ее сохранения на нынешнем уровне, заявил на международном форуме Финансового университета «Россия: образ будущего» глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Выступление транслировалось на сайте мероприятия. По прогнозам спикера, повышения ключевой ставки к концу года не ожидается.

Она, конечно, снижается. Дай бог, продолжит Центральный банк политику аккуратного, но такого устойчивого снижения ставки. <...> Понятно, что трудно ожидать, что на декабрьском совете директоров сразу на 1 п.п. будет понижена ставка. Дай бог, если на 0,5 п.п., а то и вовсе останется на прежнем уровне. Слава богу, мы не ждем повышения, — сказал спикер.

Ранее советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов заявил, что ключевая ставка может снизиться до конца 2025 года. Он также не исключил сохранение текущего показателя.

До этого глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы сообщила, что регулятор планирует дополнительно снизить ключевую ставку в 2026 году. По ее прогнозам, переход к нейтральной ключевой ставке 7,5–8,5% возможен 2027 году.

Банк России
Александр Шохин
банки
инфляция
