Набиуллина раскрыла, когда ЦБ дополнительно снизит ключевую ставку Набиуллина сообщила о планах ЦБ дополнительно снизить ставку в 2026 году

Центробанк планирует дополнительно снизить ключевую ставку в 2026 году, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы, передает корреспондент NEWS.ru. О каком размере идет речь, руководитель ЦБ не уточняла.

Но в следующем году мы тем не менее видим пространство для снижения ключевой ставки <…> Поэтому следующий год — это тоже мы предполагаем некоторое дополнительное понижение ключевой ставки, — заявила Набиуллина.

Ранее глава ЦБ отметила, что Банк России сможет ускорить темпы снижения ключевой ставки при условии опережающего роста производительности труда. По ее словам, это ключевое направление для устойчивого развития экономики, которое предоставит больше пространства для смягчения политики регулятора. Руководитель регулятора пояснила, что текущая денежно-кредитная политика сдерживает избыточный потребительский спрос.

Также Набиуллина сообщала, что бесконтрольное расширение льготного кредитования может нанести вред экономике и загнать ее в тупик. По ее словам, такой подход лишь усилит инфляционное давление, вынуждая регулятора повышать ключевую ставку для сдерживания цен.